A ação surgiu na sequência de uma investigação relacionada com um furto ocorrido na freguesia de Esporões, no concelho de Braga. As diligências policiais permitiram identificar o suspeito e levaram ao cumprimento de uma busca domiciliária e de uma busca à viatura do indivíduo.

Durante a operação, a GNR apreendeu e recuperou vários objetos provenientes do furto, entre os quais relógios e diversas peças em ouro e prata.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Braga.

