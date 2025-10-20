Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A trégua em Gaza voltou a ser abalada este domingo, depois de dois soldados israelitas morrerem num ataque que levou Israel a lançar uma vaga de bombardeamentos sobre o enclave, matando pelo menos 26 pessoas — entre elas uma mulher e uma criança — segundo autoridades locais citadas pela Reuters.

O exército israelita confirmou que os ataques foram uma resposta ao lançamento de um míssil antitanque e disparos que atingiram as suas forças. Os bombardeamentos visaram alegados alvos do Hamas, incluindo comandantes de campo, depósitos de armas e túneis.

Apesar da escalada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu que o cessar-fogo que mediou “continua em vigor”.

“Pensamos que talvez a liderança do Hamas não esteja envolvida nas violações”, afirmou aos jornalistas a bordo do Air Force One, acrescentando que o caso será tratado “de forma firme, mas adequada”.

Israel tinha suspendido a entrada de ajuda humanitária em Gaza, acusando o Hamas de uma “violação flagrante” da trégua, mas fontes de segurança israelitas confirmaram que, sob pressão de Washington, o fornecimento deverá ser retomado na segunda-feira.

A nova trégua, que entrou em vigor a 10 de outubro após dois anos de guerra, tem sido marcada por acusações mútuas de violações. Israel acusa o Hamas de atrasar a entrega dos corpos de reféns mortos, enquanto o movimento palestiniano denuncia ataques israelitas e bloqueios que já terão causado 46 mortes adicionais.

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, anunciou que a “linha amarela” — fronteira operacional estabelecida no acordo de cessar-fogo — será fisicamente demarcada e que qualquer tentativa de cruzá-la “será respondida com fogo”.

O Hamas afirmou continuar comprometido com o cessar-fogo e garantiu não ter conhecimento dos confrontos registados em Rafah.

