O alerta foi dado às 15h24 (14h24 em Lisboa) e, até ao momento, as autoridades não divulgaram informações sobre o número exato, idade ou sexo das vítimas. Operações de socorro estão em curso, enquanto a polícia realiza uma investigação no local.

Nadya Norton, porta-voz da polícia de Estocolmo, afirmou que a área está a ser tratada como uma cena de crime e confirmou que o motorista foi detido para interrogatório. Segundo relatos do Expressen, a provável causa do acidente terá sido uma doença súbita do condutor, que não possui antecedentes criminais e encontra-se em estado de choque.

Testemunhas relataram que o autocarro circulava a baixa velocidade quando galgou o passeio e embateu na paragem, e que o motorista apresentava sinais de mal-estar. Daniel Wikdahl, também da polícia, reforçou que não há indícios de que o acidente tenha sido intencional ou um ato de terrorismo.

De acordo com os serviços de emergência, o autocarro estava fora de serviço e não transportava passageiros no momento do acidente, pelo que as vítimas eram pessoas que se encontravam junto à paragem.

Stefan Johansson, assessor de imprensa da Transdev, empresa proprietária do autocarro, revelou que pelo menos uma câmara de vigilância estava instalada a bordo, o que poderá ser crucial para esclarecer as causas do acidente.