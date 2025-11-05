Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o comunicado divulgado pelos trabalhadores, “a posição do ITAU, S.A. é ilegal e constitui uma afronta aos trabalhadores que, de forma justa, lutaram durante muitos anos pela melhoria das suas condições de vida e de trabalho.”

Os funcionários afirmam que foi “graças à luta dos trabalhadores que a CP – Comboios de Portugal alterou, nos últimos três anos, de forma significativa, as condições do concurso público deste serviço, através do reforço da verba atribuída ao vencedor da concessão”.

O comunicado acrescenta ainda que “o ITAU, S.A. tem capacidade para pagar os valores previstos no AE (Acordo de Empresa) de 2025 e para respeitar, na íntegra, os direitos dos trabalhadores”.

Entre as reivindicações estão o cumprimento das escalas de horário de 8 horas diárias e 35 horas semanais, o pagamento do trabalho ao fim de semana com acréscimo de 25%, subsídio de refeição diário entre 11,50€ e 13€, diuturnidades de 20€ e pagamento de prémios de responsabilidade e subsídio de transporte, conforme o Acordo de Empresa em vigor.

Durante a manhã, os trabalhadores irão concentrar-se à porta da Estação de Santa Apolónia.

