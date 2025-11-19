Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Como o 24notícias noticiou, a câmara de Lisboa vai ter um sistema automático de pagamento de copos reutilizáveis, com diversos pontos de depósito espalhados pelas zonas mais movimentadas da noite na capital. A AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal) e a TOMRA Reuse explicaram que, depois dos resultados positivos de um teste realizado no verão nos quiosques do Príncipe Real e da Praça de São Paulo, chegou a vez do Bairro Alto experimentar o modelo de depósito e devolução de copos.

De acordo com a TOMRA, os consumidores recebem as bebidas em copos reutilizáveis mediante o pagamento de um depósito de 0,50 cêntimos, que é totalmente reembolsado no momento da devolução. Basta aproximar o cartão ou telemóvel do ponto de recolha para receber o valor de volta.

A iniciativa resulta de uma colaboração entre a Câmara Municipal de Lisboa, a TOMRA Reuse e a AHRESP, com o objetivo de combater o desperdício de plástico e implementar um modelo de reutilização inteligente no setor da restauração e da vida noturna da cidade.

O sistema utiliza a tecnologia “Rotake” da TOMRA, que permite rastreio digital, recolha, higienização e redistribuição dos copos, garantindo eficiência, higiene e desempenho ambiental. Segundo a empresa, são utilizados cerca de 25.000 copos todas as noites nas zonas de diversão de Lisboa.

“Apesar de muitos copos serem vendidos como ‘reutilizáveis’, até agora não existia um sistema que assegurasse a recolha, limpeza e recirculação eficaz desses recipientes”, acrescentou a TOMRA.

A implementação do sistema surge na sequência da regulamentação aprovada em 2024 pela Câmara Municipal de Lisboa, que proibiu o uso de copos de plástico descartáveis. A novidade foi apresentada durante a cimeira “Lisboa a Reutilizar”, realizada no Museu do Design e da Moda (MUDE).

