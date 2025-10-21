Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um tornado atingiu várias localidades do departamento francês de Val-d’Oise na segunda-feira, provocando um morto e nove feridos, indicou à AFP o procurador público da comuna de Pontoise, Guirec Le Brás. A vítima mortal é um homem de 23 anos, funcionário de uma empresa de construção que trabalhava num estaleiro atingido pelo tornado.

O fenómeno, descrito pelo presidente do departamento, Philippe Court, como uma “espécie de minitornado”, ocorreu pelas 17h50 locais (18h50 em Portugal) e afetou sobretudo a cidade de Ermont, situada a 21 quilómetros a nordeste de Paris. No total, a ocorrência atingiu cerca de dez municípios.

Ao início da noite, foram registadas quatro pessoas em estado de emergência absoluta e cinco com ferimentos menos graves. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram guindastes a desabar em segundos, um deles sobre uma unidade médica e de assistência social, sem causar vítimas, e outro a cair num edifício de habitação.