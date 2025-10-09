Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Tesla está a ser investigada pelo governo dos EUA após relatos de que os seus carros autónomos violaram leis de trânsito, incluindo circular na via errada e avançar em semáforos vermelhos. Segundo a NHTSA, há 58 incidentes reportados, envolvendo cerca de 2,9 milhões de veículos com a tecnologia Full Self-Driving (Supervised), que permite mudanças de faixa e curvas, mas exige que o condutor esteja sempre atento.

O relatório da NHTSA indica que seis acidentes ocorreram quando carros arrancaram com o semáforo ainda vermelho, causando quatro feridos. A agência confirmou que a Tesla já tomou medidas para corrigir situações recorrentes, nomeadamente numa interseção em Maryland. Também serão investigados casos de carros a entrar na faixa contrária ao virar. Alguns incidentes deixaram “pouco tempo de reação para o condutor intervir”.

A empresa enfrenta ainda outra investigação sobre mecanismos das portas, após crianças terem ficado presas dentro de Model Y, obrigando alguns donos a quebrar os vidros. Recentemente, a Tesla lançou versões mais baratas de dois dos seus modelos populares. O CEO Elon Musk, ex-aliado de Donald Trump, anunciou também a criação do America Party, um novo partido político nos EUA.

