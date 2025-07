Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As temperaturas voltam a disparar este domingo, com um pico na segunda-feira, uma situação semelhante à que ocorreu há um mês, quando os termómetros registaram mais de 46ºC em algumas localidades do Alentejo.

As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e da Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (Aemet), que explicam que até quarta-feira as massas de ar que sobrevoarão a Península Ibérica "serão alguns graus mais quentes do que o habitual".

A Depressão Isolada em Níveis Altos entre a Madeira e os Açores ajudará a impulsionar uma massa de ar extremamente quente proveniente do norte de África. As subidas térmicas deverão estender-se a toda a Península Ibérica, com temperaturas a atingir entre 42ºC e 45ºC nas regiões sul, Vale do Tejo e centro do país.

A partir de quarta-feira, dia 6 de agosto, as temperaturas começam a descer, mas até lá esperam-se "noites tropicais".

As ondas de calor estão a tornar-se fenómenos cada vez mais comuns. "Nos últimos 24 anos, o número é muito superior ao dos 60 anos anteriores", como confirmou o climatologista Pedro Garrett à CNN Portugal. "Isto é uma consequência direta da emissão de gases de efeito estufa e daquilo que é o aquecimento geral da atmosfera. É bastante preocupante", afirmou.