As equipas de bombeiros "estão a ser a projetadas por helitransporte para o topo da serra [Serra Amarela] para (...) que possam a partir da noite desenvolver o seu trabalho. O acesso a essa zona, mesmo apeado, é extremamente difícil", justificou, assinalando que o fogo que começou no concelho de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, é o que "levanta mais preocupações".

Além deste incêndio, que deflagra desde sábado em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês, Mário Silvestre destacou os fogos de Penafiel, Arouca e Cinfães.

Os quatro incêndios mobilizavam às 17h00 de esta quinta-feira cerca de 1.500 operacionais, mais de 500 viaturas e 11 meios aéreos.