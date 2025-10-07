Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu esta terça-feira que o Hamas "concordou com algumas coisas muito importantes", enquanto decorrem no Egito negociações indiretas para terminar a guerra de dois anos em Gaza.

"Penso que está a correr muito bem e penso que o Hamas concordou com algumas coisas muito importantes. Teremos um acordo sobre Gaza, estou bastante confiante nisso", revelou.

O republicano indicou, no entanto, que tinha "linhas vermelhas" para as negociações em curso, sem especificar quais.

Refira-se que Israel e o movimento islamita Hamas iniciaram na segunda-feira, no Egito, conversações indiretas sobre a proposta do Presidente norte-americano.

Nas negociações devem participar emissários norte-americanos encarregados de aplicar o plano apresentado por Trump a 29 de setembro.

O plano de 20 pontos, anunciado por Trump, na semana passada, pretende pôr fim a dois anos de guerra na Faixa de Gaza.

O texto prevê a transferência da administração de Gaza para um órgão palestiniano de tecnocratas independentes, responsável pela gestão dos serviços públicos e municípios e que ficará sob a liderança de um Comité de Paz presidido por Trump e que incluirá também o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.