As fontes próximas da equipa negocial do Hamas, disseram à Agência France Presse (AFP) que o encontro de segunda-feira à noite foi positivo acrescentando que a reunião prolongou-se durante quatro horas.

Segundo a AFP, as negociações indiretas devem ser retomadas hoje ao meio-dia (10ho00 em Lisboa) em Sharm el-Sheikh, uma estância turística egípcia localizada na Península do Sinai.

A guerra em Gaza começou há precisamente dois anos, após o ataque do Hamas contra território israelita.

O ataque do dia 7 de outubro de 2023 resultou na morte de 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo um relatório compilado pela AFP com base em dados oficiais.

Das 251 pessoas raptadas do Hamas nesse dia, 47 continuam reféns em Gaza, 25 das quais já terão morrido, segundo o Exército de Israel.