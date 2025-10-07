Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta proposta vai ser entregue esta sexta-feira no Parlamento e o valor passará dos atuis 630,67 euros para um valor acima dos 670, de acordo com o JN.

Além da atualização do CSI, o Executivo prevê também a revisão das pensões em função da inflação e do crescimento do Produto Interno Bruto. No total, as duas medidas deverão representar um acréscimo de cerca de 700 milhões de euros na despesa pública face a 2025.

Refira-se que o CSI é atribuído a idosos com baixos rendimentos, mediante candidatura, e o seu cálculo tem em conta os rendimentos do beneficiário e do cônjuge ou companheiro.

A proposta do Orçamento do Estado estima que, entre pensões e CSI, o Estado gaste mais de 25 mil milhões de euros em 2026.

