O Benfica confirmou esta segunda-feira que o Ministério Público (MP) bloqueou 70 mil euros da venda de German Conti ao Lokomotiv Moscovo, devido às sanções impostas à Rússia pela União Europeia.

De acordo com o jornal Correio da Manhã, o presidente do Benfica, Rui Costa, vai ser constituído arguido por este negócio, por violação da legislação europeia sobre as sanções aplicadas a entidades e interesses russos, na sequência da invasão da Ucrânia.

"Como o Sport Lisboa e Benfica era detentor de uma percentagem do passe do atleta, o clube russo transferiu para o Benfica o montante correspondente àquela percentagem: 70 mil euros", detalha o clube 'encarnado', assegurando que esta transferência foi validada pelo sistema de gestão destes negócios da FIFA.

No entanto, ainda segundo o Benfica, o clube português "fez cessar os efeitos do referido contrato e recusou receber qualquer pagamento", assim que "tomou conhecimento do entendimento do Ministério Público, de que na data da transferência o clube estaria abrangido por sanções da União Europeia".

"Quer a venda do jogador que deu lugar ao pagamento do valor acima referido ao Benfica, quer o pagamento daquele valor, que viria a ser bloqueado por ordem do MP, não eram do conhecimento ou da responsabilidade do presidente Rui Costa", assegura o clube, confirmando, no entanto, que a "notificação do MP foi feita ao legal representante do Sport Lisboa e Benfica, que é o presidente Rui Costa".