A Polícia Metropolitana afirma mesm ser a maior operação contra o roubo de telemóveis alguma vez realizada no Reino Unido, foram detidos 18 suspeitos e descobertos mais de 2.000 aparelhos roubados.

A polícia acredita que o gangue pode ser responsável pela exportação de até metade de todos os telemóveis roubados em Londres, para onde a maioria dos telemóveis é levada no Reino Unido.

A investigação foi iniciada depois de uma vítima ter rastreado um telemóvel roubado no ano passado.

"Na verdade, foi na véspera de Natal e uma vítima rastreou eletronicamente o seu iPhone roubado até um armazém perto do aeroporto de Heathrow", disse o inspetor detetive Mark Gavin.

Os polícias descobriram que quase todos os telefones tinham sido roubados e, neste caso, estavam a ser enviados para Hong Kong.

O inspetor-detetive Gavin disse que "encontrar a remessa original de telemóveis foi o ponto de partida para uma investigação que revelou um gangue de contrabando internacional, que acreditamos ser responsável pela exportação de até 40% de todos os telemóveis roubados em Londres".

O número de telemóveis roubados em Londres quase triplicou nos últimos quatro anos, passando de 28.609 em 2020 para 80.588 em 2024. Três quartos de todos os telemóveis roubados no Reino Unido são agora levados para Londres.

Mais de 20 milhões de pessoas visitam a capital todos os anos, e pontos turísticos como West End e Westminster são propícios a roubos e apreensões de telemóveis.

Os dados mais recentes do Gabinete Nacional de Estatísticas (ONS) revelaram que o "roubo de pessoas" aumentou 15% em Inglaterra e no País de Gales no ano fiscal que terminou em março de 2025, atingindo o nível mais elevado desde 2003.