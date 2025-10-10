Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Segundo o IPMA, está prevista uma subida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro e também na região Sul, enquanto a temperatura mínima deverá registar uma ligeira descida no nordeste transmontano e na Beira Alta.
O vento soprará fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante leste, tornando-se forte nas terras altas, com rajadas até 40 km/h até ao meio da manhã e novamente no final da tarde. No litoral oeste, o vento rodará para norte/noroeste durante a tarde.
Há ainda possibilidade de aguaceiros fracos e dispersos no Baixo Alentejo e no Algarve, que poderão ser acompanhados de trovoada.
Na Grande Lisboa, o céu estará pouco nublado ou limpo, com vento fraco a moderado do quadrante norte e subida da temperatura máxima. Já na Grande Porto, o tempo será semelhante, com vento fraco a moderado do quadrante leste, tornando-se de norte/noroeste na faixa costeira durante a tarde e uma pequena subida de temperatura.
O estado do mar na costa ocidental será de ondas de noroeste entre 1,5 e 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros, com temperatura da água entre 15 e 18ºC. Na costa sul, as ondas serão inferiores a 1 metro e a temperatura da água variará entre 19 e 21ºC.
