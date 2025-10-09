Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o IPMA, o vento soprará fraco a moderado, do quadrante norte, rodando para leste nas regiões Norte e Centro, podendo atingir intensidade forte (até 40 km/h) nas terras altas até meio da manhã e no final da tarde. Em alguns locais, há possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal.

As temperaturas máximas registam subida em todo o território e variam entre os 21ºC (Guarda) e os 29ºC (Évora e Braga).

Em Lisboa, espera-se céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã, e vento fraco a moderado do quadrante norte.

No Porto, o céu estará pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade matinal, vento fraco a predominar de nordeste, rodando para noroeste durante a tarde, e possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental as ondas terão entre 1,5 e 2,5 metros, com a água do mar a 16 a 18ºC. Na costa sul, as ondas serão inferiores a 1 metro, com temperatura da água entre 18 e 20ºC.

