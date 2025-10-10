Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os estudantes deram ao Governo até novembro para apresentar o referido plano, sob pena de avançarem com paralisações nas escolas. A próxima manifestação ficou marcada para 22 de novembro, também em Lisboa.

A ação é descrita pelos organizadores como “um ultimato ao Governo”, após a entrega, no ano passado, de uma carta assinada por mais de 1800 estudantes, que exigia o fim dos combustíveis fósseis até 2030. A carta alerta que, caso a exigência não seja cumprida, os alunos “vão parar as suas escolas em protesto”.

Durante a marcha, os participantes entoaram palavras de ordem pelo “Fim ao Fóssil até 2030”. No final do protesto, uma assembleia com cerca de 170 participantes encerrou a jornada e confirmou o calendário de mobilizações.

Catarina Bio, estudante de Direito, afirmou que “a ciência é clara: o uso e exploração de combustíveis fósseis está a destruir as condições que permitem a vida no planeta”. Para a jovem, ao não apresentar um plano compatível com as metas científicas, “o Governo vende o nosso futuro à indústria fóssil”.

Já Leonor Chicó, estudante de Antropologia, lembrou que "desde greves climáticas estudantis e ocupações de escolas às dezenas de protestos perante políticos, nada foi suficiente para sermos ouvidos". A estudante reforçou que esta mobilização é “o último aviso” e que, caso nada mude, os alunos vão parar as escolas na semana de 17 a 22 de novembro, “como demonstração da força estudantil”.

Catarina Bio acrescentou ainda que, "depois deste verão, em que a intensificação da crise climática se manifestou em Portugal com milhares de mortos devido ao calor extremo e com a maior área ardida no nosso território, cabe também à sociedade inteira tomar uma decisão: unir-se em apoio à reivindicação de Fim ao Fóssil até 2030 ou ser cúmplice na condenação de todas as gerações vivas a um mundo inabitável".

