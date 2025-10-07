Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o IPMA, "Alice é o nome atribuído pela AEMET (Serviço Meteorológico espanhol) a uma depressão nos níveis médios e altos da atmosfera que às 22h00 de dia 8 de outubro se prevê centrada aproximadamente em 43°N e 02°W, em deslocamento para leste/sueste".

"A referida depressão não deverá ter efeitos significativos no estado tempo em Portugal continental. No entanto, entre os dias 9 e 11, poderão ocorrer aguaceiros dispersos na região Sul durante a tarde, em especial no interior, não se descartando a ocorrência de trovoada", é explicado.

De acordo com o instituto, "este será o único comunicado sobre esta situação".

O El País adianta que a AEMET prevê chuvas fortes e persistentes a partir de quarta-feira. O mau tempo deverá afetar partes da Comunidade Valenciana, Andaluzia, Catalunha, Múrcia, Castela-Mancha, Aragão e as Ilhas Baleares, com risco de inundações locais e acumulações significativas de água, até domingo, 12 de outubro.

