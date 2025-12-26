Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As chuvas, que se prevê que continuem até hoje, dia 26 de dezembro, trouxeram até 27 centímetros de precipitação em algumas áreas do condado de Los Angeles, motivando evacuações e ao fecho de estradas principais, revela a BBC.

As equipas de emergência realizaram várias operações de resgate, incluindo pessoas retidas em carros devido à subida das águas. O Governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou estado de emergência na quarta-feira em Los Angeles e noutros condados do sul do estado.

O Centro de Previsão Meteorológica dos EUA (US Weather Prediction Center) alertou na quinta-feira que “são possíveis episódios numerosos de cheias repentinas” e que “muitos cursos de água podem transbordar, afetando potencialmente rios mais largos”.

Até quinta-feira à noite, cerca de 100 mil pessoas permaneciam sem eletricidade devido às tempestades.

