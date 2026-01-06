Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a cooperativa Turipenha, responsável pela gestão e exploração do Teleférico de Guimarães, que liga esta cidade do distrito de Braga à Montanha da Penha, explica que a intervenção visa “assegurar e reforçar todos os níveis de segurança da infraestrutura”.

A intervenção está prevista terminar nos primeiros 15 dias de março, momento a partir do qual o equipamento retomará a sua atividade normal, avançam à agência Lusa.

“Os trabalhos técnicos agora programados, com uma duração estimada de dois meses, têm como principal objetivo assegurar e reforçar todos os níveis de segurança da infraestrutura, permitindo o pleno cumprimento das normas técnicas e das melhores práticas exigidas no setor dos transportes por cabo, de acordo com o enquadramento regulamentar europeu aplicável”, refere a Turipenha.“Esta intervenção assume caráter preventivo e inadiável, incidindo sobre componentes considerados críticos para a segurança da operação, sujeitos a elevados esforços mecânicos e a rigorosos requisitos de inspeção, manutenção e certificação. A sua realização implica a mobilização de equipas técnicas especializadas, bem como o cumprimento de procedimentos normativos exigentes, compatíveis com os mais elevados padrões internacionais de segurança”, lê-se no comunicado.

Desde a abertura ao público, em 1995, esta será a oitava intervenção desta dimensão realizada no teleférico, “refletindo o compromisso contínuo da Cooperativa Turipenha com a segurança dos utilizadores, a fiabilidade do equipamento e a qualidade do serviço prestado”.

