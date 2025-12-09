Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Questionado sobre o recuo na decisão, Rui Lazáro explicou: "Tínhamos decidido aderir a esta greve tendo em conta o rompimento, por parte do presidente do INEM, do acordo estabelecido no memorando de entendimento que tínhamos assinado em agosto."

Durante a tarde, os técnicos do INEM reuniram-se com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

"Este memorando de entendimento sai reforçado, mantendo os mesmos prazos para A implementação dos protocolos de atualização clínica destes técnicos. Portanto, estão reunidas as condições para recuarmos na adesão à greve", acrescentou, sublinhando que "fica agora aos técnicos de emergência hospitalar a liberdade de decidir, tendo em conta que se trata de uma greve geral."

Os portugueses vão enfrentar, na próxima quinta-feira, dia 11 de dezembro, uma paralisação nacional que promete afetar diversos setores. Apesar da adesão de várias entidades sindicais, foram definidos serviços mínimos em transportes públicos, aviação e saúde, garantindo o funcionamento mínimo de algumas linhas e serviços essenciais.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.