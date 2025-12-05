Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar vão aderir à greve geral marcada para 11 de dezembro, alegando incumprimento de um acordo assinado em agosto, avança a Lusa.

A decisão foi tomada após uma reunião da direção do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEP), que avaliou a situação do acordo estabelecido com o Ministério da Saúde em agosto deste ano. Segundo o presidente do sindicato, Rui Lázaro, antes da reunião “pode decidir-se aderir” à paralisação, destacando que o sindicato aguardava esclarecimentos da ministra da Saúde sobre o não cumprimento do pacto.

A greve geral de 11 de dezembro é convocada em todo o país e inclui outros setores, sendo esta adesão dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar mais uma confirmação da mobilização da área da saúde na paralisação.

