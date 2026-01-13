Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Carros de combate das Forças de Defesa de Israel abriram fogo na segunda-feira contra uma patrulha de capacetes azuis espanhóis, destacados no sul do Líbano no âmbito da missão da Unifil das Nações Unidas, sem provocar ferimentos, informou o Estado-Maior de Defesa.

Segundo o El País, o incidente ocorreu por volta das 16h30, quando três carros de combate israelitas se posicionaram a norte da denominada buffer zone, área sob responsabilidade do Batalhão Espanhol (Spanbatt) da Brigada Este da Unifil, comandada pelo general Antonio Bernal Martín.

A buffer zone é uma zona de segurança em torno de cinco posições estratégicas que as Forças de Defesa de Israel mantêm em território libanês desde a última invasão, em outubro de 2024, das quais deveriam ter-se retirado. Ao aperceberem-se da presença dos tanques fora desta zona, os militares espanhóis dirigiram-se para sul, na proximidade da localidade de El Khiam, com o objetivo de monitorizar os movimentos israelitas.

Nesse momento, os tanques efetuaram três disparos com a arma principal, um canhão de 105 a 120 milímetros. Os projéteis caíram a 150 e 380 metros da patrulha espanhola, que não registou feridos. De acordo com o Estado-Maior de Defesa, os capacetes azuis recuaram para uma área segura, enquanto os carros de combate israelitas regressaram às suas posições em território libanês. Sem novos incidentes, a patrulha retornou à base do batalhão espanhol Miguel de Cervantes, localizada em Marjayún.

Este não é o primeiro confronto envolvendo forças espanholas na missão Unifil. Os capacetes azuis têm sido frequentemente alvo de hostilidade por parte das tropas israelitas, que consideram incómoda a sua presença, devido ao seu papel de monitorização das ações em curso no sul do Líbano.

Com o apoio dos Estados Unidos, Israel conseguiu que o Conselho de Segurança da ONU decidisse pôr termo ao mandato da Unifil no final deste ano, iniciando-se posteriormente uma retirada gradual, mesmo que ainda não se tenha concretizado a transferência de controlo da região para as Forças Armadas Libanesas (FAL).

O Estado-Maior de Defesa sublinha que os militares espanhóis, mais de 600 no total, contribuem para a paz e estabilidade no sul do Líbano, sempre em coordenação com as Forças Armadas Libanesas e as forças israelitas. Nesse contexto, qualquer ação hostil contra estas tropas constitui uma séria violação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, colocando em risco a segurança dos militares destacados na região.

