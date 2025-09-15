Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O alemão, identificado como Christian B ao abrigo das leis de privacidade, tornou-se o principal foco das investigações após o desaparecimento da menina britânica de três anos, em 2007, num resort em Praia da Luz, no Algarve.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Segundo a Sky News, o homem de 49 anos deverá ser libertado esta semana de uma prisão alemã, onde cumpre pena pelo violento abuso sexual de uma idosa em 2005, também em Praia da Luz. A polícia britânica tinha esperança de que, prestes a sair em liberdade, Christian B aceitasse responder às suas perguntas sobre o caso McCann, mas o pedido foi rejeitado.

Em comunicado, o detetive-chefe Mark Cranwell, responsável pela investigação Operation Grange, garantiu que a recusa não travará os esforços da polícia: "Temos trabalhado em estreita colaboração com as autoridades da Alemanha e de Portugal para investigar o desaparecimento de Madeleine McCann e apoiar a família. Solicitámos uma entrevista a este suspeito alemão, mas o pedido foi recusado. Na ausência de uma entrevista, continuaremos a seguir todas as linhas de investigação viáveis", declarou.

Madeleine desapareceu na noite de 3 de maio de 2007, depois de ter sido deixada a dormir no apartamento pelos pais, Kate e Gerry McCann, enquanto estes jantavam num restaurante nas proximidades. A investigação internacional continua ativa há 18 anos, sem que até hoje se saiba o destino da criança.

Christian B nega qualquer envolvimento no caso. Em junho deste ano, autoridades alemãs, portuguesas e britânicas realizaram novas buscas na região de Lagos, após outras operações junto à barragem do Arade, onde o suspeito terá estado várias vezes.

Desde 2011, a investigação britânica recebeu mais de 13,2 milhões de libras em financiamento governamental.