Robinson foi detido 33 horas depois do ataque, após ter-se entregado à polícia, e está preso sem direito a fiança. É acusado de homicídio agravado, disparo ilegal de arma de fogo e obstrução à justiça. Segundo Cox, amigos e familiares do suspeito têm colaborado com a investigação e confirmaram que este terá comentado o ataque em grupos no Discord, inicialmente em tom de brincadeira, até admitir que tinha sido ele o autor dos disparos.

As autoridades também ouviram o colega de casa de Robinson, descrito como seu parceiro, que, segundo Cox, está a cooperar plenamente e não tinha conhecimento do crime.

Spencer Cox, que já tinha dito que Robinson estaria “profundamente doutrinado com ideologia de esquerda”, apelou à calma e à união, criticando o papel das redes sociais, que classificou como um “cancro” para a sociedade.

Charlie Kirk, próximo de Donald Trump e figura influente da direita americana, era conhecido pelo seu apoio ao direito às armas, oposição ao aborto e às políticas de direitos trans, além de ter promovido afirmações falsas sobre a Covid-19. A sua morte gerou comoção no campo conservador. A viúva, Erika, agradeceu aos socorristas e prometeu que a “voz do marido permanecerá”. O funeral realizar-se-á a 21 de setembro, no estádio State Farm, no Arizona.

