A decisão foi confirmada pelo advogado de Schellenberg, Zhang Dongshuo, que adiantou que o caso será agora reenviado para novo julgamento no Tribunal Popular Superior da província de Liaoning, no nordeste da China. Ainda não foi definida uma data para o novo julgamento. Schellenberg encontra-se detido na cidade de Dalian desde 2014, após ter sido acusado de crimes relacionados com tráfico de droga, acusações que sempre negou.

O canadiano tinha sido inicialmente condenado a 15 anos de prisão, mas em janeiro de 2019 foi alvo de um novo julgamento que culminou numa sentença de morte, decisão que organizações internacionais, como a Amnistia Internacional, classificaram como uma "violação flagrante do direito internacional". O agravamento da pena ocorreu num contexto de forte deterioração das relações entre a China e o Canadá, após a detenção, em Vancouver, da diretora financeira da Huawei, Meng Wanzhou, a pedido das autoridades norte-americanas.

A crise diplomática agravou-se com a detenção, por Pequim, de dois cidadãos canadianos, Michael Spavor e Michael Kovrig, acusados de espionagem, num caso que Otava considerou retaliatório. Os três acabariam por beneficiar de desenvolvimentos favoráveis em 2021, quando Meng foi libertada e regressou à China, e Spavor e Kovrig foram autorizados a regressar ao Canadá.

Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Canadá confirmou ter conhecimento da decisão do Supremo Tribunal chinês e garantiu que continuará a prestar apoio consular a Schellenberg e à sua família. O governo canadiano sublinhou ainda que tem defendido clemência no caso, tal como faz relativamente a todos os cidadãos canadianos condenados à pena de morte no estrangeiro. A decisão surge num momento em que o primeiro-ministro canadiano tem procurado diversificar os mercados de exportação do país, num contexto de tensões comerciais com os Estados Unidos e de uma tentativa de reaproximação estratégica a Pequim.

