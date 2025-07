Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um estudo financiado pelo governo do Reino Unido, citado pelo The Guardian, revela que, caso não haja uma resposta coordenada e eficaz, os microrganismos resistentes — conhecidos como "superbactérias" — poderão tornar-se uma das principais causas de morte global nas próximas décadas.

A par disso, o aumento das infecções resistentes implicará internamentos mais prolongados, tratamentos mais caros e cuidados de saúde mais complexos, duplicando os custos de tratamento face às infecções comuns.

Entre os países mais afetados estarão os Estados Unidos, o Reino Unido e os membros da União Europeia, precisamente os que mais têm reduzido os seus orçamentos de ajuda ao desenvolvimento. O Reino Unido anunciou recentemente o fim do financiamento ao Fleming Fund, um programa que apoia o combate à resistência antimicrobiana em países de baixo e médio rendimento. Também os Estados Unidos, sob a administração Trump, confirmaram cortes de 9 mil milhões de dólares na ajuda externa, e França e Alemanha seguiram o mesmo caminho.

Porém, o estudo também oferece esperança. Se os países investirem adequadamente no combate às superbactérias — nomeadamente no acesso a novos antibióticos, no tratamento de qualidade e na educação pública sobre o uso racional de antibióticos — os ganhos económicos podem ser significativos.