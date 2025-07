Hermínio Guedes, 46 anos, vive numa tenda no bairro das Fontainhas no Porto, 31 de janeiro de 2023. Quando na cidade do Porto se junta doenças, falta de habitação, temperaturas quase negativas e enxurradas, o resultado é uma espécie de revolução dos sem-abrigo a montar tendas iglu para combater a vaga de frio no Norte de Portugal. (ACOMPANHA TEXTO DA LUSA DO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023). JOSÉ COELHO/LUSA

