Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O acidente provocou também mais de 100 feridos, entre crianças e adultos, que foram hospitalizados com queimaduras, de acordo com um médico do Instituto Nacional de Cirurgia Plástica e Queimados.

A aeronave, um caça de treino F-7 BGI, descolou às 13h06 (hora local) antes de se despenhar na zona de Uttara, nos arredores da capital. O aparelho embateu num edifício que alberga uma escola e uma faculdade, provocando um incêndio de grandes dimensões. Imagens divulgadas mostram uma espessa coluna de fumo a erguer-se do local, enquanto os bombeiros combatiam as chamas nos destroços retorcidos da aeronave e no edifício atingido, onde ficaram visíveis grades de ferro danificadas e uma enorme abertura na estrutura, avança a agência Reuters.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Entre as vítimas mortais encontra-se uma aluna do terceiro ano, segundo revelou Bidhan Sarker, diretor da unidade de queimados do Hospital Universitário de Daca, onde deram entrada várias vítimas, incluindo três feridos com idades entre os 12 e os 40 anos. Testemunhas relataram momentos de pânico e confusão. "Quando fui buscar os meus filhos à escola e cheguei ao portão, ouvi uma explosão. Quando olhei para trás, só vi fogo e fumo", contou Masud Tarik, professor do estabelecimento de ensino afetado.

O chefe do governo interino do Bangladesh, Muhammad Yunus, prometeu uma investigação completa ao acidente e garantiu apoio às vítimas. "As perdas sofridas pela Força Aérea, pelos alunos, pais, professores e funcionários são irreparáveis", lamentou.

Este desastre aéreo ocorre pouco mais de um mês após o trágico acidente com um avião da Air India, que caiu sobre um dormitório de uma faculdade de medicina em Ahmedabad, na Índia, causando a morte a 241 das 242 pessoas a bordo, além de 19 vítimas no solo — o pior desastre aéreo da última década.