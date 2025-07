psp

Um homem, com 45 anos de idade, foi detido na passada quarta-feira por ser suspeito da prática do crime de tráfico de estupefacientes. A investigação descobriu uma cadeia de fornecimento de produtos estupefacientes no concelho de Oeiras, que se caracterizava pela deslocação diária a diferentes locais de entrega.

Como uma aplicação de entregas, o suspeito dirigia-se a residências ou espaços públicos combinados com clientes, que realizavam o pedido online. As trasações eram anónimas e cobria os municípios de Oeiras, Sintra e Lisboa.

A PSP interviu durante uma transação ilícita, em Carnaxide. O suspeito vendia Cocaína e MDMA, devidamente fracionados e embalados, reduzindo o risco de apreensão através do transporte de quantidades controladas.

As autoridades concluíram que os pagamentos ocorriam preferencialmente via MbWay, com códigos de levantamento em caixas automáticas, bem como em numerário, por forma a evitar rastreabilidade.

Segundo a PSP, em comunicado, foram cumpridos dois mandados de busca domiciliária e cinco mandados de busca não domiciliária a viaturas, tendo sido apreendidos os seguintes itens:

Estupefacientes: aproximadamente 1875 doses individuais de cocaína, aproximadamente 934 doses individuais de MDMA, e aproximadamente 18 doses individuais de haxixe;

Dinheiro em numerário: 23110.00 €, em notas de baixo valor facial, distribuídas por diferentes divisões e locais associados ao suspeito;

Material de apoio à atividade criminosa: balanças digitais com vestígios de produto, sacos herméticos, facas de corte com resíduos, tábua de corte, “grinders” e telemóveis com comunicações relevantes para a investigação;

Meios logísticos: cinco viaturas, sendo três delas de gama média-alta, utilizadas nas entregas e suspeitas de terem sido adquiridas com proventos ilícitos.

A investigação permitiu ainda identificar múltiplos consumidores e revendedores que recorriam ao arguido com regularidade, permitindo à PSP desmantelar uma rede informal de distribuição de estupefacientes altamente ativa e descentralizada.

O suspeito está também a ser julgado por branqueamento de capitais, risco de fuga, perturbação da ordem pública e continuidade da atividade criminosa, estando de momento em prisão preventiva.