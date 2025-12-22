Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A campanha “Natal Sem Cerimónias e Sem Desperdício” é uma iniciativa do bar de petiscos, Sem Cerimónias, localizado no Bairro de São Miguel, na rua Alfredo Cortês, em parceria com a Refood Alvalade.

“Todos os anos vejo a quantidade de comida que sobra nestes dias festivos e quisemos que o Sem Cerimónias se tornasse, mais uma vez, um local de recolha para todos aqueles que queiram entregar a comida que sobrou do Natal, sabendo que vai para quem mais precisa.", refere Ana Nabais, uma das proprietárias do espaço, na nota enviada à imprensa.

Cozinha do bar de petiscos, Sem Cerimónia créditos: Sem Cerimónias

A Refood é um movimento "independente, sustentável e 100% voluntário" como está explicado no site que tem a missão de "resgatar alimentos, alimentar as pessoas e incluir toda a comunidade local, cocriando uma sociedade mais sustentável, justa e solidária."

"Entrámos em contacto com a Refood aqui de Alvalade, que tem tido um papel muito importante na comunidade, e que logo se quis juntar a nós nesta iniciativa”, acrescenta Ana Nabais.