O sismo de magnitude 6 na escala de Richter foi registado às 23h47 locais (20h17 em Lisboa), e seguido por pelo menos dois abalos de magnitude 5,2.
O epicentro registou-se a 42 quilómetros de Jalalabad, capital da província de Nangarhar, e a apenas oito quilómetros de profundidade, o que agravou os efeitos.
De acordo com Ihsanullah Ihsan, diretor de Informação e Cultura da província de Kunar, as vítimas foram registadas em cinco distritos, onde centenas de casas ficaram destruídas. O porta-voz dos serviços de saúde de Nangarhar tinha antes avançado um balanço de nove mortos e 25 feridos na aldeia de Dar-e-Nour.
O Governo talibã garantiu que todos os recursos disponíveis serão mobilizados para apoiar a população e que equipas de resgate já estão a atuar nas zonas mais afetadas.
Jornalistas da AFP, na Sábado, sentiram os tremores em Cabul e em Islamabad, capital do Paquistão, onde também foram registadas réplicas sem vítimas nem danos confirmados.
O Afeganistão, situado junto à cordilheira Hindu Kush, é regularmente atingido por sismos devido à junção das placas tectónicas euroasiática e indiana. A província de Nangarhar tinha já sido afetada, na semana passada, por cheias repentinas que causaram cinco mortos e destruição em zonas agrícolas e residenciais.
