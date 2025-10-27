Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o IPMA, o epicentro do abalo localizou-se a cerca de 10 quilómetros a Este-Sudeste de Benavente, no distrito de Santarém.

O sismo foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercalli modificada, correspondente a uma perceção fraca, sem registo de danos pessoais ou materiais.

Registou-se ainda uma réplica mais pequena, de magnitude 0.7 na escala de Richter, às 02h12.

O instituto explica que a determinação do epicentro de um sismo é um processo complexo, que depende dos dados recolhidos, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas utilizados, podendo diferentes agências obter resultados ligeiramente distintos. As informações preliminares são habitualmente corrigidas à medida que mais dados são integrados.

O IPMA recorda ainda que, em situações deste tipo, a população deve acompanhar sempre as indicações dos serviços de proteção civil.



