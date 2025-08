Palácio Nacional da Pena em Sintra, 16 de agosto de 2024. A Associação QSintra - Em Defesa de um Sítio Único - lançou uma iniciativa com faixas nas janelas e varandas e cartazes nas montras de lojas, restaurantes e cafés, exigindo à Câmara Municipal de Sintra medidas contra o "turismo de massas e caos no trânsito", com o objetivo de que a cidade não se transforme "num mero parque de diversões congestionado", pondo em causa o seu caráter de "sítio único". (ACOMPANHA TEXTO DA LUSA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024). ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Lusa