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Segundo o Governo britânico, a redução do imposto permitirá colocar "mais dinheiro no bolso das pessoas" antes do inverno, numa altura em que se espera uma nova subida dos preços da energia.

"Westminster não tem funcionado para as pessoas durante demasiado tempo, com as famílias a lutarem contra o custo de vida. Isso tem de mudar", afirmou Burnham, acrescentando que a medida vai dar "algum fôlego" aos agregados familiares.

A isenção de IVA será aplicada às contas de eletricidade das habitações a partir de 1 de outubro de 2026, numa decisão que marca o primeiro grande anúncio económico do novo executivo trabalhista, menos de 48 horas após Burnham ter tomado posse como primeiro-ministro.

De acordo com o Governo, a redução fiscal será financiada este ano através do cancelamento do programa de identidade digital lançado pelo anterior executivo de Keir Starmer, avaliado em cerca de 1,8 mil milhões de libras.

A imprensa britânica estima que a eliminação do IVA permitirá uma poupança média de cerca de 45 libras por agregado familiar por ano, embora o valor varie consoante o consumo de eletricidade.

O chanceler do Tesouro, John Healey, defendeu que a medida proporcionará "algum alívio" às famílias durante o inverno e contribuirá também para reduzir a inflação.

Apesar da receção positiva por parte de vários setores, a medida já motivou críticas da oposição e de antigos membros do Governo trabalhista.

Alguns responsáveis contestam a forma de financiamento anunciada por Burnham, argumentando que o programa de identidade digital ainda não tinha verbas plenamente atribuídas, pelo que o seu cancelamento poderá não gerar a poupança prevista para suportar o corte fiscal.

A redução do IVA na eletricidade integra o pacote de primeiras medidas prometidas por Andy Burnham para responder ao custo de vida, tema que assumiu como prioridade no discurso de tomada de posse. O primeiro-ministro deverá apresentar ainda esta semana um plano mais abrangente para os próximos anos de governação.

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