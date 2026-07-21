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A primeira prova do calendário é o exame de Português do 12.º ano, realizado durante a manhã. A segunda fase prolonga-se até sexta-feira, terminando com o exame de Inglês, marcado para as 14h00.

O arranque desta nova etapa acontece poucos dias depois da divulgação conturbada dos resultados da primeira fase. As pautas começaram a ser afixadas apenas na noite de sexta-feira e sem todas as classificações, devido a falhas identificadas pelo Júri Nacional de Exames (JNE) no processo de classificação digital.

As notas em falta foram sendo enviadas às escolas durante o fim de semana e, já na segunda-feira, centenas de classificações voltaram a ser corrigidas, depois de terem sido detetados erros na avaliação de itens dos exames de Física e Química A e de Geografia A.

O descontentamento dos alunos levou mesmo à realização de uma concentração junto ao Ministério da Educação, em Lisboa. Entre os manifestantes, houve quem afirmasse que as classificações divulgadas "muito provavelmente, estão erradas", exigindo maior transparência no processo.

Apesar dos constrangimentos, o Ministério da Educação decidiu manter o calendário da segunda fase dos exames e o concurso nacional de acesso ao ensino superior, cuja primeira fase de candidaturas termina a 6 de agosto.

Ainda assim, o Governo anunciou uma época especial de exames e de candidaturas ao ensino superior, prevista para setembro, destinada aos alunos que possam vir a ser prejudicados pelos atrasos ou por pedidos de reapreciação que não fiquem resolvidos a tempo.

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, explicou que esta solução abrangerá, por exemplo, estudantes que detetem erros na digitalização das provas da primeira fase e que não consigam ver a situação regularizada antes do fim do prazo de inscrição na segunda fase.

A única exceção ao calendário prende-se com o exame de Geografia A. Na sequência da correção de um erro na avaliação de dois itens da prova, o prazo de inscrição para a segunda fase foi prolongado até ao final desta terça-feira.

Também esta terça-feira arranca a segunda fase das provas finais do 9.º ano, com o exame de Português, às 09h30. A prova de Matemática está agendada para quinta-feira, à mesma hora.

O Ministério da Educação já confirmou que o modelo de classificação digital utilizado na primeira fase será mantido nesta nova ronda de exames, garantindo que foram introduzidos mecanismos para corrigir rapidamente eventuais falhas que venham a ser identificadas.

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