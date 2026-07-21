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A qualidade dos vinhos portugueses voltou a ganhar destaque internacional. O Humanitas Reserva Syrah 2021, da Vinha das Virtudes, recebeu uma medalha de ouro no Syrah du Monde 2026, competição realizada em França que reúne alguns dos melhores vinhos produzidos a partir desta variedade de uva.

Nesta edição do concurso, foram avaliados 159 vinhos provenientes de 20 países, por um painel internacional de especialistas. No total, foram atribuídas 29 medalhas de ouro e 23 de prata, numa seleção que pretende distinguir os melhores exemplos mundiais de Syrah/Shiraz.

Entre os vinhos portugueses premiados com ouro estiveram apenas dois, incluindo o Humanitas Reserva Syrah 2021, produzido pela Vinha das Virtudes.

Produzido no Alentejo, o Humanitas Reserva Syrah 2021 reforça o posicionamento da Vinha das Virtudes como um produtor dedicado à valorização desta casta, conhecida pela intensidade aromática, estrutura e capacidade de envelhecimento.

A distinção internacional surge como reconhecimento do trabalho desenvolvido pela marca na criação de um vinho de perfil premium, capaz de competir com referências de algumas das principais regiões produtoras de Syrah do mundo.

O Syrah du Monde, cuja edição de 2026 decorreu em Ampuis, no Vale do Ródano, é considerado um dos concursos internacionais de maior relevância para esta casta. A organização destaca como critérios de avaliação a qualidade, a diversidade de estilos e a expressão do terroir de cada vinho.

Embora tradicionalmente associado a regiões como o Vale do Ródano, em França, e a países como Austrália ou África do Sul, o Syrah tem vindo a conquistar espaço em Portugal, sobretudo em regiões com condições favoráveis para a maturação da casta, como o Alentejo.

A medalha conquistada pelo Humanitas Reserva Syrah 2021 confirma a crescente afirmação dos vinhos portugueses de castas internacionais em concursos de referência mundial, mostrando a capacidade dos produtores nacionais para criar vinhos com identidade própria e reconhecimento além-fronteiras.

A Vinha das Virtudes soma assim mais uma distinção ao percurso do Humanitas Reserva Syrah, consolidando este vinho como uma das apostas portuguesas de maior destaque entre os apreciadores da casta.

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