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O verão traz uma nova forma de descobrir o Douro. O Casal de Celeirós Visitors’ Center, em Sabrosa, inaugurou uma nova esplanada exterior no topo do edifício, com uma vista panorâmica de 360 graus sobre as vinhas, os socalcos durienses e a aldeia histórica de Celeirós.

O novo espaço foi criado para complementar a experiência de enoturismo já disponível no local, permitindo aos visitantes desfrutar dos vinhos da Fladgate Family Wines num ambiente privilegiado, com provas comentadas, degustação de produtos regionais e eventos privados.

A nova esplanada pretende transformar uma simples prova de vinho numa experiência sensorial completa, combinando paisagem, gastronomia e tradição. Entre as propostas disponíveis estão provas acompanhadas por produtos locais como azeite, tábuas de queijos e enchidos portugueses, bolachas regionais e amêndoas do Douro tostadas e caramelizadas.

O Casal de Celeirós Visitors’ Center disponibiliza atualmente 11 provas vínicas comentadas, com diferentes níveis de descoberta, desde experiências de introdução ao vinho do Porto até propostas mais exclusivas dedicadas a terroirs específicos.

Os visitantes podem escolher entre provas de vinhos do Porto Tawny, Moscatel, rosés e brancos, com opções adaptadas a diferentes perfis de apreciadores. As experiências decorrem diariamente entre as 10h00 e as 18h00, com preços que variam entre os 20 e os 117 euros.

A nova esplanada junta-se a uma oferta turística mais ampla no espaço de Celeirós, que inclui visitas às vinhas, ao piso de estágio dos vinhos do Douro e às caves de envelhecimento dos vinhos fortificados.

Para quem quiser prolongar a estadia, a The Manor House Celeirós disponibiliza 19 quartos e uma piscina rodeada por vinhas, proporcionando uma experiência de alojamento integrada na paisagem duriense.

Já no Casa das Pipas Restaurant, o chef Milton Ferreira apresenta uma cozinha contemporânea baseada em ingredientes locais e sazonais, reforçando a ligação entre os vinhos da região e a gastronomia portuguesa.

Com esta nova esplanada, o Casal de Celeirós Visitors’ Center aposta numa nova forma de viver o Douro: com tempo, sabor e uma das mais impressionantes paisagens vínicas do mundo como cenário.

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