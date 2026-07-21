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As Caves Cockburn’s recuperam, durante os meses mais quentes, o ambiente descontraído do seu emblemático pátio exterior, um espaço pensado para aproveitar os finais de tarde, encontros entre amigos ou simplesmente uma pausa tranquila depois de uma visita às caves.

Situado no maior armazém de envelhecimento de vinho do Porto do centro histórico de Vila Nova de Gaia, o pátio combina o ambiente histórico das caves com uma experiência mais informal, onde o vinho é o protagonista.

A proposta gastronómica aposta em sabores portugueses e combinações pensadas para acompanhar os vinhos da casa. Entre as sugestões estão o Sortido Fatiado de Porco Bísaro (10 euros), o Prato de Queijos com Compota (10 euros) e uma seleção de patés de atum, sardinha ou vegan, disponíveis a partir de 4 euros.

Para acompanhar os petiscos, os visitantes podem escolher entre uma seleção de vinhos do Porto servidos a copo ou experimentar cocktails criados pela marca, como o Porto Sunset, Port & Lemon, Port & Ginger e Port & Tonic, todos com um preço de 10 euros.

O espaço está aberto diariamente entre as 10h00 e as 19h00 e pode ser visitado por todos, mesmo por quem não realize uma visita guiada às caves.

Com esta iniciativa, a Cockburn’s reforça a ligação entre o património histórico de Gaia e uma nova forma de viver o vinho do Porto: ao ar livre, com tempo e acompanhado pelos sabores da região.

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