Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o ministro do Interior, Laurent Nuñez, sete dos detidos encontram-se em prisão preventiva à espera de julgamento, após terem admitido ter provocado incêndios de forma deliberada.

Relativamente ao incêndio na floresta de Fontainebleau, o governante indicou que o foco principal, iniciado ao final da tarde de domingo, consumiu cerca de 1.200 hectares. Um segundo incêndio, que deflagrou na segunda-feira a cerca de cinco quilómetros do primeiro, já destruiu aproximadamente 100 hectares e continua ativo.

Os incêndios provocaram também perturbações na circulação. Os comboios de e para a Gare de Lyon, em Paris, estiveram interrompidos na noite de domingo, tendo a circulação sido retomada na manhã de segunda-feira. Já um troço da autoestrada A6, que liga o sudeste da capital francesa, permanece encerrado.

Desde a semana passada, vários incêndios de grande dimensão têm consumido milhares de hectares no sul de França, o que afetou também a realização do Tour de France e pressionando os meios de combate às chamas.

França atravessa atualmente o pico da terceira vaga de calor deste verão, com temperaturas superiores a 40 graus em zonas do oeste e do centro do país e cerca de 37 graus em Paris.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.