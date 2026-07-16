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Na quarta-feira, a qualidade do ar em Toronto foi considerada a pior do mundo devido ao fumo dos incêndios. Na manhã desta quinta-feira, a cidade ocupava a segunda posição no índice da plataforma IQAir, apenas atrás de Detroit. Em determinado momento, a qualidade do ar foi classificada como "perigosa", de acordo com a Global News.

A degradação das condições levou ao cancelamento de vários eventos ao ar livre, entre os quais a festa oficial de transmissão do Festival de Adeptos da FIFA, em Toronto, e o festival de música Rock the Park, em London.

De acordo com o Governo do Ontário, estavam ativos 136 incêndios florestais na região noroeste da província na noite de quarta-feira, dos quais 63 permaneciam fora de controlo.

Os incêndios motivaram ordens de evacuação em várias comunidades, incluindo Armstrong, Lac La Croix First Nation, Whitesand First Nation, Gull Bay First Nation e Lac des Mille Lacs First Nation. Um dos fogos, de rápida propagação, provocou danos e destruiu habitações e outros edifícios na comunidade de Namaygoosisagagun First Nation, também conhecida como Collins First Nation, a norte de Thunder Bay.

O primeiro-ministro do Ontário, Doug Ford, afirmou que as equipas continuam empenhadas no combate às chamas e garantiu que a província utilizará todos os recursos necessários para proteger a população.

A Environment Canada aconselha a população a limitar o tempo passado no exterior e a privilegiar espaços interiores. A entidade alerta ainda que o fumo pode causar irritação nos olhos, nariz e garganta, dores de cabeça ou tosse ligeira, podendo, em casos menos frequentes, provocar pieira, dores no peito ou tosse intensa. As pessoas com maior risco, incluindo idosos, grávidas, crianças pequenas, doentes crónicos e trabalhadores ao ar livre, são aconselhadas a evitar esforço físico no exterior e a procurar assistência médica caso apresentem sintomas.

O aviso relativo à qualidade do ar sucede a um alerta de calor que esteve em vigor desde segunda-feira e terminou na quarta-feira. Durante esse período, registaram-se temperaturas máximas entre os 30 e os 36 graus Celsius, com índices de humidade que fizeram a temperatura sentida atingir entre 38 e 45 graus em algumas zonas do sul do Ontário.