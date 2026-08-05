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Segundo a BBC, as buscas surgem na sequência de queixas por difamação relacionadas com a controversa campanha promocional "Tank Day".

A campanha foi lançada em maio para promover um copo reutilizável da cadeia de cafetarias. No entanto, coincidiu com o aniversário da Revolta de Gwangju, ocorrida em 1980, um dos episódios mais marcantes da história contemporânea da Coreia do Sul, durante o qual se estima que centenas de pessoas tenham morrido às mãos das forças militares.

Muitos sul-coreanos interpretaram a designação "Tank Day" como uma referência aos tanques utilizados para reprimir os manifestantes pró-democracia durante a revolta. A reação foi imediata e deu origem a um amplo movimento de boicote à marca.

Perante a controvérsia, a Starbucks Korea retirou rapidamente a campanha e afirmou que qualquer associação ao acontecimento histórico tinha sido totalmente involuntária. Ainda assim, grupos da sociedade civil exigiram uma investigação policial, defendendo que a iniciativa difamava as vítimas da ditadura militar.

O Grupo Shinsegae, responsável pela operação da Starbucks na Coreia do Sul, abriu uma investigação interna para apurar as circunstâncias da campanha. A empresa concluiu que o erro não foi intencional e explicou que a equipa responsável pela promoção não estabeleceu qualquer ligação entre o nome da campanha e a data histórica. Acrescentou ainda que a administração também não identificou essa possível associação antes do lançamento.

Em junho, todas as lojas Starbucks no país encerraram durante meio dia para permitir que os trabalhadores participassem em aulas sobre história da Coreia do Sul. O Grupo Shinsegae pediu desculpa pelo que classificou como uma "campanha de marketing inadequada" e reconheceu que a controvérsia provocou uma acentuada quebra nas vendas num dos maiores mercados da cadeia de cafetarias. A empresa acabou igualmente por despedir o diretor executivo.

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