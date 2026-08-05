Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um segmento de aproximadamente quatro toneladas de um foguetão Falcon 9 da SpaceX, que permanecia à deriva no espaço desde o ano passado, terá embatido acidentalmente na superfície da Lua durante a manhã desta quarta-feira, sem qualquer perigo para a Terra, diz o The Guardian.

A NASA estima que o choque tenha criado uma cratera com cerca de 18 metros de largura e quatro metros de profundidade, projetando poeiras e fragmentos rochosos para o exterior. A agência espacial norte-americana pretende obter imagens da área antes e depois do impacto, utilizando os dados recolhidos para aprofundar o conhecimento sobre impactos artificiais e melhorar as técnicas de monitorização de objetos no espaço.

O objecto que embateu na lua, com dimensões comparáveis às de um edifício, fazia parte do segundo estágio de um Falcon 9 que, em janeiro de 2025, lançou um módulo de aterragem lunar da empresa norte-americana Firefly Aerospace em direção à Lua.

De acordo com as previsões, o impacto ocorreria a cerca de 8.690 quilómetros por hora, o que levantaria uma extensa nuvem de poeira lunar. Apesar de essa poeira poder ser iluminada pela luz solar, a sua observação a partir da Terra seria difícil sem recurso a telescópios e câmaras de elevada qualidade.

Até ao momento, astrónomos profissionais e amadores ainda não conseguiram confirmar visualmente o embate. Uma das explicações apontadas é o facto de o local previsto para o impacto se situar próximo dos limites visíveis da Lua, o que dificulta a observação.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.