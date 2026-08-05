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A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, intercetou um navio porta-contentores que transportava cerca de cinco toneladas de cocaína, no âmbito da operação "SKYDROP". A ação, realizada em estreita articulação com a Marinha e a Força Aérea portuguesas, permitiu desarticular um grupo criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de droga no continente europeu.

O navio, proveniente de um país da América Latina, foi detetado e abordado a cerca de 640 milhas náuticas de Lisboa, o equivalente a 1185 quilómetros, com recurso a meios das Componentes Naval e Aérea do Sistema de Forças. Segundo a PJ, a operação decorreu em condições extremas de dificuldade.

Durante a abordagem, as autoridades encontraram dois cidadãos estrangeiros em situação clandestina e irregular, que foram detidos. Foram ainda apreendidos vários objetos utilizados no processo de navegação, no arremesso da droga ao mar e no transporte da cocaína.

Na sequência das diligências de investigação realizadas no dia anterior, e após a identificação e detenção dos dois clandestinos, foi também identificado e detido um outro elemento da tripulação, igualmente estrangeiro, por fortes suspeitas de envolvimento no esquema criminoso.

A investigação decorre no âmbito do MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre – Drugs) e teve início durante o mês de agosto, inserindo-se na cooperação policial internacional. A operação contou com a colaboração e articulação das autoridades policiais e judiciárias do Reino Unido, através da National Crime Agency, e de Espanha, através da Policia Nacional.

Após a interceção, o porta-contentores foi acompanhado pela Marinha até ao porto de Sines, onde atracou na madrugada de ontem, transportando a droga e os tripulantes clandestinos.

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