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O ministro da Administração Interna de Espanha, Fernando Grande-Marlaska, confirmou que a situação de emergência nacional se mantém nestas regiões, embora a evolução dos fogos seja agora considerada favorável. A resposta no terreno continua a ser coordenada pela Unidade Militar de Emergência (UME).

Com a melhoria das condições, as autoridades levantaram todas as ordens de evacuação na província de Ávila e praticamente todas em Madrid. Mais de 90 mil pessoas chegaram a ser retiradas das suas casas ou obrigadas a permanecer confinadas desde quinta-feira, devido ao avanço das chamas.

Apesar do regresso gradual dos moradores, cerca de 9500 pessoas continuam deslocadas, todas na região de Madrid, segundo as autoridades espanholas.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que o combate aos incêndios está a evoluir de forma positiva, mas alertou para a necessidade de manter a precaução devido à nova onda de calor que começou esta quarta-feira e deverá prolongar-se por vários dias.

“Hoje estamos mais próximos do objetivo de vencer o fogo”, afirmou Sánchez, acrescentando que as próximas horas serão decisivas para consolidar os trabalhos de contenção e evitar reacendimentos.

As equipas no terreno estão agora concentradas em operações de vigilância, arrefecimento das zonas afetadas e prevenção de novos focos.

Os incêndios que afetaram Madrid, Ávila e Toledo já destruíram mais de 77 mil hectares de floresta e terreno rural. O fogo em Ávila, com mais de 50 mil hectares ardidos, é considerado o maior incêndio florestal de que há registo em Espanha.

Foi também a primeira vez na história do país que foi decretada uma situação de emergência nacional devido a incêndios florestais.

Desde o início do ano, Espanha contabiliza mais de 170 mil hectares ardidos, seis vezes mais do que no mesmo período de 2025. Pelo menos 14 pessoas morreram em consequência dos fogos, incluindo uma vítima registada recentemente num incêndio em Castellón, na Comunidade Valenciana, e 13 mortes num incêndio em Almería no início de julho.

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