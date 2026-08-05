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A Polícia de Segurança Pública (PSP) vai assegurar o policiamento e a segurança da 87.ª Volta a Portugal em Bicicleta nas cidades e localidades da sua área de responsabilidade, contribuindo para que um dos maiores eventos desportivos nacionais decorra em segurança para atletas, equipas, organização e público.

A edição de 2026 realiza-se entre os dias 5 e 16 de agosto, arrancando com o Prólogo, em Lisboa, e terminando com a 10.ª etapa, entre a Maia e o Porto. Tanto a partida como a chegada desta última etapa decorrem em áreas da responsabilidade da PSP.

Ao longo da competição, a força policial acompanhará todas as etapas que atravessem localidades sob a sua jurisdição, garantindo o policiamento dos locais de partida e chegada, bem como dos troços urbanos do percurso. O dispositivo inclui a regulação do trânsito, a proteção dos atletas, a gestão dos espectadores e a prevenção de incidentes que possam comprometer o normal desenrolar da prova.

A etapa final, entre a Maia e o Porto, terá um dispositivo reforçado. A chegada está prevista para a Avenida dos Aliados, onde é esperado um elevado número de espectadores. O circuito final, desenvolvido entre as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia, é descrito como tecnicamente exigente e com forte atratividade para o público, circunstância que motivará um reforço das medidas de segurança, do ordenamento do trânsito e da gestão da circulação pedonal.

Segundo a PSP, o dispositivo policial estará orientado para garantir a segurança dos ciclistas, equipas, organização e público, regular o trânsito e reduzir os impactos na mobilidade, assegurar a ordem e a tranquilidade públicas nos locais de maior concentração de pessoas, promover a fluidez da circulação rodoviária antes, durante e após a passagem da corrida, prevenir comportamentos de risco e garantir uma resposta rápida perante qualquer ocorrência.

A polícia apela à compreensão dos cidadãos para os condicionamentos temporários de trânsito que serão implementados ao longo das etapas, sublinhando que estas medidas são indispensáveis para garantir a segurança da competição.

A PSP recomenda ainda aos espectadores que sigam as indicações dos agentes e da organização, escolham locais seguros para assistir à prova, evitem invadir o percurso, não atravessem a estrada durante a passagem da caravana publicitária, das viaturas de apoio ou do pelotão, mantenham crianças sob vigilância e os animais de companhia controlados, não utilizem drones sem autorização e respeitem as zonas interditas ao público. Em caso de emergência, devem contactar de imediato um polícia ou um elemento da organização.

Aos condutores, a força de segurança aconselha o planeamento antecipado das deslocações, a utilização de percursos alternativos sempre que possível, o cumprimento das indicações dos agentes responsáveis pela regulação do trânsito, a não ultrapassagem de barreiras ou acesso a vias encerradas, a não estacionar em locais que possam comprometer a passagem da prova ou dos veículos de emergência e a redobrar a atenção nas imediações dos percursos devido às alterações temporárias à circulação e à concentração de pessoas.

A PSP reafirma o compromisso de garantir que a 87.ª Volta a Portugal em Bicicleta decorra num ambiente de segurança, tranquilidade e civismo, contribuindo para o sucesso daquele que considera ser um dos mais emblemáticos eventos desportivos nacionais.

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