Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Centenas de pessoas que vivem nas encostas do vulcão Fuego, na Guatemala, abandonaram as suas casas na sequência de uma intensa erupção que lançou rios de lava e uma enorme coluna de cinzas para a atmosfera, diz o The Guardian.

O vulcão, considerado o mais ativo da América Central, entrou em erupção na manhã de segunda-feira, agravando a sua atividade ao longo do dia. Perante a evolução da situação, as autoridades guatemaltecas declararam o segundo nível de alerta mais elevado do país.

Esta terça-feira, a lava continuava a descer pelas encostas do vulcão, que tem 3.763 metros de altitude e se situa a menos de 100 quilómetros da Cidade da Guatemala. As cinzas atingiram cerca de seis quilómetros de altura.

Os bombeiros informaram que transportaram pelo menos 350 pessoas das localidades de El Porvenir e Las Lajitas para o município de San Juan Alotenango, situado a leste. Os desalojados estão instalados num pavilhão comunitário, onde foram montadas camas improvisadas. O número de pessoas acolhidas noutros municípios próximos não foi divulgado.

O Instituto de Vulcanologia da Guatemala alertou para o perigo da descida de fluxos de detritos vulcânicos extremamente quentes pelas encostas do Fuego, indicando que as comunidades situadas nas vertentes oeste e sul são as que enfrentam maior risco.

As autoridades recomendaram ainda precauções no tráfego aéreo, embora, até ao momento, o aeroporto internacional da capital não tenha sofrido qualquer impacto.

A Guatemala integra o chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, uma região caracterizada por intensa atividade sísmica e vulcânica. Nos últimos anos, o vulcão Fuego já obrigou a várias evacuações em grande escala.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.