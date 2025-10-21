Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a informação apurada pela CNN Portugal, a viatura estava a ser seguida pela PSP no âmbito de uma investigação a um grupo suspeito de furtos milionários em residências. A perseguição intensificou-se quando os ocupantes tentaram escapar a uma operação policial de interceção.

Por volta das 10h00, a PSP pediu apoio à GNR da Costa de Caparica, por se tratar de uma área sob jurisdição da guarda. Durante a fuga, a carrinha entrou em contramão, colocando em risco a segurança de outros condutores. O 24notícias sabe que, no local, foram efetuados vários disparos e que os pneus da viatura foram furados, tendo a carrinha sofrido também danos nos vidros. Foi nesse momento que um militar da GNR disparou, atingindo de raspão o condutor na perna.

Perseguição policial na Costa da Caparica créditos: MadreMedia

O suspeito ferido foi transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, sem ferimentos graves. Os restantes sete indivíduos, todos de nacionalidade estrangeira, foram detidos no local e estão sob custódia policial.

A investigação, enquadrada na criminalidade organizada, está a cargo do Departamento de Investigação Criminal da Direção Nacional da PSP, com a Polícia Judiciária presente no local.

