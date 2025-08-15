Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
No total, estavam no terreno 3.569 operacionais, apoiados por cerca de 1.200 viaturas, de acordo com a Agência Lusa, no Notícias ao Minuto.
Os fogos mais preocupantes são os de Sátão (Viseu) e Arganil (Coimbra), que juntos mobilizam 1.675 operacionais. Em Vila Boa, no concelho de Sátão, as chamas já se alastraram a Sernancelhe (Viseu) e Aguiar da Beira (Guarda), com 847 operacionais e 285 viaturas no terreno.
Já o incêndio que começou em Piódão, em Arganil, terá sido provocado por uma descarga elétrica de trovoada seca e mantém 828 bombeiros no combate.
Em Trancoso (Guarda), outro incêndio envolve 515 operacionais e já atingiu concelhos vizinhos. Na Serra da Lousã (Coimbra), 290 bombeiros combatem um fogo que obrigou à retirada preventiva de 53 pessoas.
No distrito de Portalegre, um incêndio mobiliza 246 operacionais, enquanto em Cinfães (Viseu) o número é de 100.
Apesar de alguns fogos estarem já dominados, como os de Tabuaço (Viseu) e Sirarelhos (Vila Real), o país mantém-se em situação de alerta devido ao risco elevado de incêndio, prolongado pelo Governo até domingo, face aos 22 dias consecutivos de calor intenso.
Comentários