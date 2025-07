Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um homem de 29 anos foi detido em flagrante delito pela Polícia Judiciária (PJ) na cidade de Ponta Delgada, na sequência de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes. A ação contou com o apoio da GNR e resultou na apreensão de uma quantidade significativa de droga, suficiente para cerca de 91.800 doses individuais no mercado ilícito.

Na posse do suspeito, os inspetores apreenderam 15,5 quilos de haxixe e 1,5 quilos de heroína, num golpe significativo contra o tráfico de droga na região. A detenção ocorreu no âmbito do trabalho desenvolvido pelo Departamento de Investigação Criminal (DIC) dos Açores.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

A PJ informou ainda que o produto apreendido poderá ser fotografado ou filmado esta tarde, entre as 14h30 e as 15h00, nas instalações do DIC dos Açores, onde estarão disponíveis também esclarecimentos complementares sobre a operação.

A investigação prossegue com vista ao possível desmantelamento de redes de tráfico de droga com atuação nos Açores.